



Спикер Кнессета Мики Леви летит в Париж: подробности

Спикер Кнессета Микки Леви отбывает сегодня с государственным визитом во Францию.



В его офисе сообщили, что в рамках визита Леви проведет ряд встреч, в том числе с председателем Национальной ассамблеи Яэлем Браун-Пиве, председателем Сената Жераром Ларше, министром внутренних дел Жераром Дарманином, генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном и мэром Парижа Анн Идальго.



Кроме этого, Мики Леви планирует посетить кошерный супермаркет Hypercacher в пригороде Парижа, где в 2015 году произошел теракт и были убиты четверо евреев. Леви возложит венок и пообщается с семьями погибших.