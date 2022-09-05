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Спикер Кнессета Мики Леви летит в Париж: подробности
05.09.2022 17:51 Ольга Белозерова

Спикер Кнессета Мики Леви летит в Париж: подробности

Спикер Кнессета Микки Леви отбывает сегодня с государственным визитом во Францию.

В его офисе сообщили, что в рамках визита Леви проведет ряд встреч, в том числе с председателем Национальной ассамблеи Яэлем Браун-Пиве, председателем Сената Жераром Ларше, министром внутренних дел Жераром Дарманином, генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном и мэром Парижа Анн Идальго.

Кроме этого, Мики Леви планирует посетить кошерный супермаркет Hypercacher в пригороде Парижа, где в 2015 году произошел теракт и были убиты четверо евреев. Леви возложит венок и пообщается с семьями погибших. 

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