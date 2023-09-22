



Спикер Кнессета: Иудея не возродится без Израиля

Спикер Кнессета депутат от “Ликуд” Амир Охана отверг публичные разговоры о разделении Израиля на две страны – Израиль и Иудею.



“Вновь появляются люди, которые вынашивают безумную идею разделения Израиля на Израиль и Иудею. Разделение зарядит энергией все наши беды и проблемы. Иудея не возродится без Израиля, а Израиль не возродится без Иудеи".



Позже Охана заявил с трибуны Кнессета, что “нельзя отбрасывать страну, нельзя отбрасывать народ, и братья не отбрасывают друг друга”. Он отметил, что “еврейские праздники – это время прощения и самоанализа, это возможность для каждого человека заняться самоанализом и освободиться от оков ненависти”.