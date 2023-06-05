



Спикер Кнессета Амир Охана на этой неделе посетит парламент Марокко

Спикер Кнессета Амир Охана посетит Марокко на этой неделе по приглашению своего марокканского коллеги. Поездка, которая начнется в среду, станет первым официальным визитом спикера Кнессета в парламент мусульманской страны.



“Этот визит стал возможен благодаря новаторскому руководству короля Марокко Мухаммеда VI”, – говорится в заявлении Оханы.



“Мечта о мире с исламскими странами бьется в наших сердцах с незапамятных времен”, – продолжил он. “И как уместно, что из всех этих многих стран Королевство Марокко первым пригласило главу законодательной власти Государства Израиль с официальным визитом в свою Палату представителей!”.



Планируется, что Охана встретится со спикером Палаты представителей Рашидом Талби Алами и с Нор-Ддином Эльхручи, председателем парламентской группы дружбы Марокко-Израиль, а также с главами местной еврейской общины и официальными лицами марокканского правительства. Ожидается также, что спикер Кнессета даст пресс-конференцию и подпишет меморандум о взаимопонимании по развитию межпарламентского сотрудничества между двумя странами.