



Спикер Госдумы: Россия имеет право в ответ изъять активы Германии и других стран

Россия имеет право на изъятие активов Германии и других государств, если западные страны предпримут подобные действия в отношении активов РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Как отметил политик, за ситуацию вокруг Украины придется заплатить в первую очередь Германии и Франции. По мнению спикера, бывшие лидеры стран, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший французский президент Франсуа Олланд, саботировали Минские соглашения ради милитаризации Киева и “подготовки к военным действиям против мирных жителей Донбасса и Крыма”. Володин указал, что в понимании мировой общественности именно эти политики становятся виновниками украинского конфликта.



“Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение будет реализовано, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств”, – написал Володин в своем Telegram-канале.



По словам политика, правила должны быть одинаковыми для всех.



“Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным”, – заключил председатель нижней палаты парламента.