



Спецпредставитель Китая посетит Украину 16-17 мая, - СМИ

Который день в медиа обсуждается предстоящий визит в Украину специального представителя Китая Ли Хуэйя без указания точной даты этого визита.



Как стало известно, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй прибудет в Украину во вторник, 16 мая. Его визит растянется на два дня и продлится до 17 мая. Поездка станет частью его турне, начатого 15 мая, где он побывает в Польше, Франции Германии и России, сообщает France 24, подчеркивая, что турне направлено на обсуждение "политического урегулирования" войны в Украине.



Как известно, 26 апреля Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Стороны обменялись мнениями о перспективах мирного урегулирования войны. После этого разговора Владимир Зеленский заявил о невозможности мира за счет территориальных компромиссов.