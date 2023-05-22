



"Спецоперация" в Белгородской области: что происходит и кто за ней стоит

Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" проводят операцию на территории Белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.



"События в Белгородской области и других приграничных с Россией территориях – следствие полномасштабного вторжения и агрессивной войны путинской России против Украины. Да, ответственность за эти события взяли на себя граждане РФ, а именно силы РДК и легиона «Свобода России». Я думаю, что мы все только можем поздравить решительные действия оппозиционно настроенных граждан России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом путина», - заявил спикер ГУР Андрей Юсов.



В телеграмм-канале Легиона "Свобода России" с утра появилось несколько сообщений, в которых жителей приграничных городов призвали не бояться, оставаться дома и не оказывать сопротивления. В последнем сообщении говорится, что Легион и "Русский добровольческий корпус" полностью освободили населенный пункт Козинка, находящийся в 80 км к юго-западу от Белгорода, а в приграничный Грайворон "зашли передовые отряды".



Тем временем местные российские власти сообщают, что в селе Козинка, стоящей на самой границе, проводится эвакуация населения. В самом селе ситуация "трудная".



