



Спецназ ЦАХАЛа: Израиль не готов работать с взрывчаткой, поставляемой Ираном

Военные спецназа предупредили утром 3 сентября, что бронетехника ЦАХАЛа не приспособлена для отражения террористических атак с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ), которые финансируются и поставляются на территории Ираном. После недавнего использования СВУ в терактах, в частности, в результате взрыва у гробницы Иосифа спецназ утверждает, что "ясно, к чему это приведет – дальше будет только хуже".



Военные спецназа сетуют на нехватку бронетехники для проведения операций в Иудее и Самарии.



"С одной стороны, мы говорим о возросшем количестве взрывчатых веществ. С другой стороны, есть проблема с наличием бронированных джипов”, – утверждают они.



Пресс-служба ЦАХАЛа 3 сентября опровергла эти сообщения, подчеркнув, что "нехватки бронетехники нет".



"Машины находятся на постоянном техническом обслуживании, что позволяет поддерживать их боеспособность на высоком уровне", – заявила пресс-служба ЦАХАЛа, опровергнув также обвинения в том, что на прошлой неделе израильские войска патрулировали Гробницу Иосифа пешком из-за нехватки машин.

