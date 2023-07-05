



Специалисты МАГАТЭ заявили, что признаков минирования на ЗАЭС не увидели

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин на Запорожской АЭС, которые могли бы свидетельствовать об угрозе для реактора. Об этом сообщает South China Morning Post.



Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН сообщили, что они не видели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции, которые могли бы поставить под угрозу безопасность реактора.



По данным журналистов, представитель МАГАТЭ сообщил, что наблюдатели МАГАТЭ на объекте продолжают следить за ситуацией.