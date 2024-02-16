



Спецдокладчик ООН: наступил мрачный день для верховенства закона

Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Элис Эдвардс прокомментировала новости о внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



"Известие о смерти Алексея Навального опустошает. Несколько независимых экспертов ООН, включая меня, в частном порядке и публично призывали российское правительство положить конец карательным условиям, в которых содержался Алексей Навальный. Мы призвали к расследованию достоверных обвинений в применении пыток в отношении Навального", - сказала она.



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По словам Эдвардс, в ООН неоднократно предупреждали власти РФ о том, что Навальному крайне необходимо получить медицинскую помощь, особенно после отравления в 2020 году. Но в Кремле все призывы были проигнорированы.



"То, что наши призывы к Кремлю были проигнорированы столь вопиющим образом и с таким пренебрежением к человеческой жизни, - трагедия для Навального, его семьи и сторонников. Это также мрачный день для верховенства закона, свободы слова и прав человека. Российские власти - как и все государства - обязаны в соответствии с международным правом защищать жизнь людей, лишенных свободы. Необходимо в срочном порядке провести всестороннее и независимое расследование, включая полное вскрытие", - добавила она.

