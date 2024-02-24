



СПЧ ООН требует оружейного эмбарго для Израиля

Комитет экспертов Совета ООН по правам человека призвал страны мира ввести эмбарго на поставки оружия и боеприпасов Израилю.



Соответствующее заявление было сделано на фоне продолжающейся операции в Газе.



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В СПЧ ООН объявили, что поставки оружия Израиля являются "нарушением международного гуманитарного права".



"Есть признаки того, что Израиль нарушает гуманитарное право", - сказано в заявлении.