СПЧ ООН требует оружейного эмбарго для Израиля
Комитет экспертов Совета ООН по правам человека призвал страны мира ввести эмбарго на поставки оружия и боеприпасов Израилю.
Соответствующее заявление было сделано на фоне продолжающейся операции в Газе.
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В СПЧ ООН объявили, что поставки оружия Израиля являются "нарушением международного гуманитарного права".
"Есть признаки того, что Израиль нарушает гуманитарное право", - сказано в заявлении.