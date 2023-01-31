



Спасите нацию стартапов: работники хай-тека протестовали против судебной реформы

Сотни работников технологического сектора провели уже вторую демонстрацию против судебной реформы в Тель-Авиве, Иерусалиме, Нетании и Хайфе.



Протестующие несли плакаты “Без демократии нет высоких технологий”, “Нет свободы, нет высоких технологий” и огромный баннер “Спасите нашу нацию стартапов”.



В Тель-Авиве демонстранты вышли на оживленную улицу Каплан, где заблокировали движение, затем продолжили движение по улице Ибн Гвироль и перекрыли и ее. Здесь протестанты столкнулись с полицией, распорядившейся освободить проезжую часть.



Участники признаются, что вышли на митинг, невзирая на плохую погоду, так как поскольку чувствуют огромную опасность и обещают протестовать до тех пор, пока демократия не будет спасена.

