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Спасите нацию стартапов: работники хай-тека протестовали против судебной реформы
31.01.2023 16:25 Наталья Богинская

Спасите нацию стартапов: работники хай-тека протестовали против судебной реформы

Сотни работников технологического сектора провели уже вторую демонстрацию против судебной реформы в Тель-Авиве, Иерусалиме, Нетании и Хайфе.

Протестующие несли плакаты “Без демократии нет высоких технологий”, “Нет свободы, нет высоких технологий” и огромный баннер “Спасите нашу нацию стартапов”.

В Тель-Авиве демонстранты вышли на оживленную улицу Каплан, где заблокировали движение, затем продолжили движение по улице Ибн Гвироль и перекрыли и ее. Здесь протестанты столкнулись с полицией, распорядившейся освободить проезжую часть. 

Участники признаются, что вышли на митинг, невзирая на плохую погоду, так как поскольку чувствуют огромную опасность и обещают протестовать до тех пор, пока демократия не будет спасена. 
 

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