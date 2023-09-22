



Спасибо, Америка! Спасибо, Байден. Зеленский подвел итоги важного визита в США

"Спасибо, Америка! Спасибо, Байден! Работаем!", – такими словами Президент Украины подвел итоги "весомых встреч" во время "важного визита" украинской делегации в США. По результатам встреч Владимир Зеленский сделал заявление и уже традиционно поделился новостями, что называется, из первых рук в своем видеообращении к народу Украину



Важный визит. Весомая встреча



Так, в заявлении по результатам встречи с президентом США Джозефом Байденом и его командой, президент Владимир Зеленский назвал ее "очень весомо".



"Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам сейчас", – говорится в заявлении президента.



Владимир Зеленский рассказал, что на встрече обсуждался вопрос системного усиления Украины и ее защиты, оборонных возможностей страны.



"Важная договоренность: Украина и США будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовим промышленную базу для производства систем ПВО и других необходимых вещей в копродукции", – сообщил глава украинского государства.



"Украина устоит в этой войне. Но мы должны обеспечить надежную защиту от повторения агрессий", – подчеркнул он.



Поблагодарил Президент Украины за поддержку формулы мира, и рассказал, что на встрече обсуждался также вопрос "усиления наших институтов, Украинского государства, восстановление страны после боевых действий, международное сотрудничество".



"Успели обсудить многие темы. Наши команды будут работать над реализацией деталей договоренностей. Спасибо, Америка! Спасибо, господин президент Байден!" – говорится в заявлении Президента Украины Владимира Зеленского.







Историческая вещь: копродукция в "оборонке" с США – новая оборонная экосистема



Уже в традиционном видеообращении к народу Украины Владимир Зеленский назвал визит в Вашингтон очень важным, и он принес "очень веские результаты".



"...новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства! Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО. Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни. Это будет иметь глобальные положительные результаты...", – уверен президент Зеленский

Глава украинского государства поблагодарил Конгресс – обеи партии, обеи палаты.



"Начал день в столице Америки именно с Конгресса – с очень откровенных, детальных разговоров. Я почувствовал доверие – доверие, которое всегда является основой единства. Четкие откровенные вопросы членов Палаты представителей и сенаторов. Прямые ответы. Для Украины это приоритет, чтобы в наших отношениях с Америкой была необходима прозрачность", – рассказал Владимир Зеленский.

Конечно же, встречи в Пентагоне – "важные разговоры об оборонной поддержке, важные договоренности".

Много работы было и у членов украинского правительства. В частности, глава Минстратегпрома министр Камышин подписал соглашение о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями.



"Более 2 тысяч оборонных компаний – американские компании. Привлекаем к работе в Украине. Есть меморандум об энергетическом сотрудничестве. Принципиальные вещи обсудили сегодня о возобновлении Украины после боевых действий", – сообщил Зеленский.

Обсуждалось на встречах и усиление институтов украинского государства, "чтобы очистить Украину от любых враждебных и коррупционных влияний".



Отдельный вопрос – история и культура. Тут есть ценностное решение о возвращении украденных оккупантами артефактов – предметов скифского периода.

Рассказал Владимир Зеленский и о важных мероприятиях, которые провела первая леди Елена Зеленская.



"И встреча с первой леди Америки Джилл Байден. И Джорджтаунский университет – встреча со студентами, расширение нашей культурной дипломатии. 40-я украинская книжная полка. Потом, уже вечером вместе с Еленой обратились ко всем американцам – и к политическим лидерам, к членам Конгресса, и к обычным американцам, которые сделали столько чрезвычайных вещей ради помощи нашим людям, украинским детям, нашим украинским семьям и нашим воинам. Спасибо, Соединенные Штаты, спасибо, Америка!" – еще раз поблагодарил Владимир Зеленский.

"Продолжаем работать ради усиления Украины. Спасибо всем, кто нам помогает! Слава всем нашим воинам! Обязательно победим! Слава Украине!", – традиционно завершил свое обращение Президент Украины.



