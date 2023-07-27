



"Спасите нашу демократию!" Израильский протест на открытии биржи в Нью-Йорке

Израильские предприниматели в сфере высоких технологий надели футболки с надписью "Спасем нашу демократию" на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг в знак протеста против судебно-правовой реформы, проводимой израильским правительством.



Работники высоких технологий в Израиле были видными участниками массовых общенациональных протестов против планов коалиции по пересмотру судебной системы, опасаясь, что закон поставит под угрозу демократию и заставит инвесторов вывести свои капиталы из страны.



"Я думаю, что все ощущают последствия. Когда люди делают значительные инвестиции, они хотят чувствовать, что это хорошая инвестиция, что это безопасное вложение, и инвесторы обеспокоены, они не понимают, что происходит в Израиле, они задают все больше и больше вопросов. Они спрашивают себя, это то место, куда мы хотим вложить наш капитал, чтобы мы видели, как экономика стремится и движется вперед? И я думаю, что правительство усложняет им задачу сказать четкое "да", которое они говорят последние 10 или 20 лет", — сказал генеральный директор и основатель компании Cyera Йотам Сегев, который был на NYSE.