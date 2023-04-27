



SpaceX запретили запускать Starship

Федеральное управление гражданской авиации США запретило SpaceX производить запуски сверхтяжелой ракеты Starship. Начато расследование касаемо ее недавнего взрыва. Об этом пишет Space.



Правительство США приостановило полет Starship из-за заявлений о том, что первый запуск распространил потенциально опасные обломки над домами и местами обитания животных, которым грозит исчезновение. В то же время разрешение на пуски восстановят, когда FAA определит, что процесс не влияет на общественную безопасность.



Отмечается, что грязь и мусор из-за испытания космического корабля посыпались на жителей города Порт-Изабел, который расположен в 10 километрах от стартовой площадки. В частности пострадал пляж Бока-Чика, где живут животные, которым грозит исчезновение.



По словам директора отделения защиты окружающей среды Sierra Club Дэйва Кортеза, жители города Порт-Изабел заявляли о разбитых окнах и частицах пепла на домах и школах. В частности бетон со стартовой площадки, который был поврежден из-за старта ракеты, якобы упал в океан.



