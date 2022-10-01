



Сознательный акт диверсии - Байден о взрывах на "Северных потоках"

Американский лидер Джо Байден впервые прокомментировал взрывы на газопроводах "Северный поток". Он назвал случившееся сознательным актом диверсии.



"Это был сознательный акт диверсии. И теперь Россия распространяет дезинформацию и ложь. Мы работаем с нашими союзниками, чтобы точно установить, что именно произошло. По моему распоряжению мы уже начали помогать нашим союзникам защищать критическую инфраструктуру", - сказал президент США.



По словам Байдена, пока неизвестно, что же в действительности случилось с газопроводами, но призвал не верить России и российскому президенту Владимиру Путину.