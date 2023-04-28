



Союзники Украины собирают встречу: вопрос - быстрые поставки вооружения

Ускорение поставок Украине вооружения - это вопрос, который будет обсуждаться представителями США, НАТО и ЕС. Союзники Украины намерены еще на этой неделе собраться в Брюсселе на очередную встречу и обсудить дальнейшую военную помощь Украине.



Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга в четверг, 27 апреля.



По его словам, "встреча включает директоров по вооружениям и представителям более 40 стран Европейского союза и НАТО, сфокусированных на глобальных усилиях по ускоренной поставке, производству и поддержке оружия, необходимого Украине".



LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig. Gen. Pat Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/JNo1mgc2Qy — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 27, 2023





Известно, что союзники сосредоточены на возможностях высочайшего приоритета - артиллерии, бронетехники, ПВО.