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Союзники Украины собирают встречу: вопрос - быстрые поставки вооружения
28.04.2023 10:07 Mignews | фото: скриншот

Союзники Украины собирают встречу: вопрос - быстрые поставки вооружения

Ускорение поставок Украине вооружения - это вопрос, который будет обсуждаться представителями США, НАТО и ЕС. Союзники Украины намерены еще на этой неделе собраться в Брюсселе на очередную встречу и обсудить дальнейшую военную помощь Украине.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга в четверг, 27 апреля.

По его словам, "встреча включает директоров по вооружениям и представителям более 40 стран Европейского союза и НАТО, сфокусированных на глобальных усилиях по ускоренной поставке, производству и поддержке оружия, необходимого Украине".
 


 
Известно, что союзники сосредоточены на возможностях высочайшего приоритета - артиллерии, бронетехники, ПВО.

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