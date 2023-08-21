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Союзники: Украина может использовать истребители F-16 только на своей территории
21.08.2023 12:29 Раиса Вовк

Союзники: Украина может использовать истребители F-16 только на своей территории

Украинские войска могут использовать истребители F-16, которые получат от Дании и Нидерландов, исключительно на своей территории. Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, сообщает Reuters.

"Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более. Такие условия - будь то танки, истребители или что-то еще", - сказал министр.

Напомним, что Нидерланды предоставят Украине 42 американских истребителя, а Дания - еще 19.

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