



Союзники: Украина может использовать истребители F-16 только на своей территории

Украинские войска могут использовать истребители F-16, которые получат от Дании и Нидерландов, исключительно на своей территории. Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, сообщает Reuters.



"Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более. Такие условия - будь то танки, истребители или что-то еще", - сказал министр.



Напомним, что Нидерланды предоставят Украине 42 американских истребителя, а Дания - еще 19.