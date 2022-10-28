



Союзники помогут Украине "прикрыть" небо

Хорошая новость для украинцев, которые долгие месяцы войны ждут, когда же над Украиной будет закрыто небо. Дождались, пусть и не полного закрытия, но то, что дадут союзники точно снизит угрозу с неба для Украины. И в этом заверили не мифические высокопоставленные источники, а сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг!



Он, в частности, заявил: системы противовоздушной обороны, которые передают партнеры Украине, вскоре повысит безопасность украинцев.



Чиновник обратил внимание на то, как Украина начала успешно реагировать на угрозу с воздуха. Помощь от союзников постепенно компенсирует старые системы и повысит защиту страны, заявил генсек НАТО в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.



"Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже преуспели, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее – сейчас активизируются союзники", – рассказал он.



Йенс Столтенберг напомнил о недавно переданной Германией передовой системе IRIS-T, а также обещаниях США и некоторых союзников по противовоздушным системам и боеприпасам после последней встречи в формате "Рамштайн".



По его словам, предоставленная западными партнерами помощь сыграла значительную роль в том, что РФ так и не смогла установить господство в воздухе над территорией Украины. Это повлияло на успех всей кампании в целом.



"Это произошло, конечно, прежде всего из-за умения украинских военных использовать старые советские средства ПВО, которые они уже имели. Союзники НАТО поставляли им боеприпасы для этих систем, а затем начали предоставлять новые системы. Немецкая система сейчас демонстрирует, что Германия поставляет Украине действительно важные мощности", – отметил генеральный секретарь НАТО, и заверил, что значение этих систем в будущем будет только расти.



Ранее Столтенберг заявил, что НАТО надо (и это будет сделано) увеличить поставку помощи Украине, чтобы ВСУ смогли воевать всю зиму.