



Союзники Нетаниягу присматриваются к министерским потрфелям

Если результаты выборов круто не изменятся после окончательного подсчета голосов, Биньямин Нетаниягу вернется к власти во главе новой коалиции.



Как пишет Ynet, Нетаниягу взял на себя длинный список обязательств перед избирателями и политическими союзниками, пытаясь добиться своего возвращения.



Так, Итамар Бен-Гвир изъявил желание получить портфель министра внутренней безопасности, несмотря на то, что у него есть судимость. Источники в "Ликуде" говорят, что Нетаниягу предпочел бы отклонить это требование, но в конце концов он, скорее всего, уступит.



Свои пожелания высказал и лидер Религиозного сионизма Бецалель Смотрич. Он сказал, что хотел бы возглавить министерство юстиции, где он намеревался внести радикальные изменения в способ назначения судей. В качестве альтернативы Смотрич сказал, что его будут интересовать министерства обороны или финансов.



По крайней мере, двое близких союзников Нетаниягу в "Ликуде" - Давид Амсалем и Ярив Левин, претендуют на пост в министерстве юстиции, а другие: Исраэль Кац и Нир Баркат, а также Эли Коэн, получившие большое количество голосов на партийных праймериз, ожидают, что возглавят важные министерства.



