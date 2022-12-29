



Союз учителей Германии призывает к обязательному изучению литературы о Холокосте

Немецкие учителя призывают срочно сделать литературу о Холокосте обязательной. В обращении, адресованном Министерству образования ФРГ, представители Немецкого союза учителей заявили, что нынешний антисемитизм в стране указывает на опасность репрессий и забвения.



“С явлением антисемитизма нужно бороться уже в школах – через памятные мероприятия – с помощью литературы о Холокосте. Такие действия неотложны и необходимы”, – цитирует письмо Spiegel.



Инициаторы декларации во главе с профессором Сашей Фойхерт, специализирующимся на литературе о Холокосте в Гисенском университете, в качестве основной причины своей инициативы назвали уход из жизни последних людей, кто помнил времена национал-социализма, а также “многочисленные ужасающие события и явления”, происходящие в последнее время.



Профсоюз работников образования и науки сетует, что многие учителя чувствуют себя одинокими в борьбе и противодействии антисемитизму.

“Эта проблема нарастает, этнические и религиозные конфликты охватывают школы”, – констатируют педагоги.