



Союз студентов подает в БАГАЦ петицию против финансирования харедим

Союз студентов Израиля подаст петицию против государства в связи с резким увеличением средств, которые будут перечислены ешивам и студентам ультраортодоксальных учебных заведений в рамках государственного бюджета, в то время как бюджет высших учебных заведений Израиля с годами сократился.



Студенты, интересы которых представляет офис "Тель-Цур и Ко", заявляют о дискриминации со стороны государства и "несоразмерном ущербе ценности равенства". За день до подачи петиции студенты направили письмо с предупреждением министру финансов Бецалелю Смотричу и министру образования Йоаву Кишу.



В петиции, среди прочего, говорится, что в последнее время был принят ряд правительственных решений, которые значительно увеличили объем средств, выделяемых государством религиозным учреждениям, без установления четких критериев их распределения. "Не был увеличен бюджет высших учебных заведений, который сокращается, и не было принято соответствующего решения относительно финансовой поддержки студенчества, и все это при непропорциональном нарушении принципа равенства".



Требования студентов, представленные в минфин, включают, среди прочего, поощрение работающих студентов при поступлении на работу путем расширения льготы по налоговым баллам, помощь в расходах на обучение студентов путем субсидирования изучения английского языка, помощь в расходах на жилье студентов путем выделения бюджета на строительство общежитий в кампусах, а также значительное увеличение бюджета помощи студентам за счет стипендий фонда помощи.