



Союз Орны Барбивай и Ципи Бранд модет привести к перевороту в Тель-Авиве



Новый опрос, проведенный Институтом Direct Polls под руководством Шломо Фильбера, предсказывает, что связка Ципи Бранд - Орна Барбивай на выборах мэра Тель-Авива против действующего мэра Рона Хульдаи приведет к тому, что Барбивай получит поддержку 35%, в то время как Хульдаи - только 30%.



Менее чем за два месяца до выборов в местные органы власти доля неопределившихся в городе Тель-Авив-Яфо достаточно высока и составляет 23%. Эта тенденция может свидетельствовать не только о высоком уровне неудовлетворенности существующей ситуацией после 25 лет правления Хульдаи, но и о том, что вопрос о новом мэре, с точки зрения избирателей все еще остается открытым. Согласно опросу, союз Ципи Бранд с Орной Барбивай выводит последнюю на первое место, но ей все равно потребуется второй тур.



Расстановка сил между претендентами в сложившейся ситуации, согласно тому же опросу, все союзы и поддержки не слишком благоприятствовали Хульдаи и Барбивай: Хульдаи лидирует с 31%, за ним следует Барбивай - 27%, Ципи Бранд - 10%, Юваль Зельнер - 5% и Реувен Ледянский в конце с 3%.

