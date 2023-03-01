



Совместный призыв к диалогу от "Ликуда" и "А-Махане а-Мамлахти"

Депутаты от "Ликуда" и "А-Махане а-Мамлахти" опубликовали совместное заявление относительно необходимости диалога вокруг плана правовой реформы.



Под заявлением подписались Юли Эдельштейн, Дани Данон, Гади Айзенкот и Хили Троппер.



"Государство Израиль в настоящее время сталкивается со многими сложными проблемами в сферах общества, экономики и своего международного статуса, а также с серьезными нападениями и проблемами в сфере безопасности. Над всем этим парит, как темная тень, сложный спор, который разрывает и разделяет общество из-за разных предложений, касающихся системы правосудия", - сказано в заявлении.



Депутаты подчеркнули, что, вопреки сложным спорам, необходимо действовать всеми возможными способами для достижения соглашений. Они призвали принять предложение президента Ицхака Герцога о проведении переговоров для достижения компромисса.



"Несмотря на серьезные споры, мы обязаны действовать всеми способами для достижения широких соглашений. Наша обязанность как представителей общественности и ее избранных должностных лиц — немедленно действовать для разрешения споров и достичь договоренностей и, прежде всего, остановить угрозу распада. Все, что требуется, это откликнуться на приглашение президента и провести обсуждение. Мы призываем всех депутатов поддержать этот путь", - добавили они.

