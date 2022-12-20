



Советников Нетаниягу проверили на детекторе лжи

Партия Ликуд сообщает, что сотрудники офиса Нетаниягу, прошедшие вчера вечером проверку на детекторе лжи. Выяснилось, что они говорят правду.



Сотрудники были направлены на полиграф на фоне создания нового правительства и подозрений в утечках информации в ближайшем окружении назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу.



Член Кнессета Тали Готлиб, подробности разговора которой с Нетаниягу слил журналист Бен Каспит, атаковала чиновников сегодня утром в эфире радиостанции "Галей Исраэль": "Тот, кто спровоцировал этот инцидент, - Цахи Браверман. Кто-то выбрал его на праймериз? Меня выбрали члены "Ликуда". Вы когда-нибудь слышали, чтобы Нетаниягу или кто-то из окружения Нетаниягу сказал об избрании Тали Готлиб? Я была избрана свободными голосами, а не сделками".

По ее словам, "я считаю, что обязана говорить вещи, если Нетаниягу ошибается в выборе людей из его окружения - я скажу это. Надо отдать должное Нетаниягу, который проводит проверки на детекторе лжи в своем офисе. Серьезный советник - это советник, который работает за кулисами, а не на фронте и ослабляет лидера".

