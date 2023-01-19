Новости » Политика
19.01.2023 17:51 Алина Груднева

Советники по нацбезопасности Израиля, США, ОАЭ и Бахрейна провели онлайн-встречу

Советники по национальной безопасности Израиля, США, ОАЭ и Бахрейна провели виртуальную встречу для обсуждения развития регионального сотрудничества.

Об этом сообщает Белый Дом.

Онлайн-встреча состоялась на фоне визита советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана в Израиль.

Участники встречи обсудили решение проблемы продовольственной безопасности на форуме I2U2, в котором участвуют Израиль, Индия, США и ОАЭ, а также прогресс, достигнутый рабочими группами Негевском форуме. 

В ходе разговора акцент был сделан на климатическом кризисе на фоне подготовки, которая ведется в ОАЭ, к принятию климатической конференции COP28 в конце этого года.
 

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