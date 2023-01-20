



Советники по нацбезопасности Израиля, США, Бахрейна и ОАЭ провели переговоры

Советники по национальной безопасности США, Израиля, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов провели переговоры и обсудили пути углубления региональной интеграции, в том числе в области чистой энергии, новых технологий, региональной безопасности и коммерческих отношений.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и советник по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби присоединились к переговорам из Иерусалимаа шейх Насер бин Хамад Аль Халифа из Бахрейна и шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян из ОАЭ подключились из Абу-Даби.



Четыре стороны надеются на дальнейшее углубление и расширение прогресса, достигнутого после подписания Соглашений Авраама. Чиновники договорились поддерживать регулярные контакты в ближайшие недели и месяцы, чтобы работать над расширением участия новых партнеров и координировать общие интересы и проблемы.