



Советник Зеленского обвинил МИД Украины в инерции в голосовании против Израиля

В среду личный советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что голосование Киева в ООН в ноябре за передачу израильско-палестинского конфликта в Международный суд в Гааге было “ошибкой”, которую необходимо исправить.



Выступая на Украинско-израильском инновационном саммите в Варшаве, Алексей Арестович обвинил в инерции МИД Украины поддержку резолюции под названием “Практика Израиля и поселенческая деятельность, затрагивающая права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях”.

Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за эту меру с перевесом 98 за, 17 против и 52 воздержавшихся.



Через два дня после голосования Арестович назвал позицию Киева “нелогичной и неприемлемой”.



Комментарии Арестовича не означают, что Киев решил проголосовать против этой меры, когда она будет вынесена на голосование в Генеральной Ассамблее в конце этого месяца. Дата еще не назначена, и на этой неделе посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что еще слишком рано говорить о позиции Киева.



“Арестович волен говорить, что хочет, но наше внимание сосредоточено на другом”, – продолжил дипломат.



Израиль усердно работал, пытаясь подтолкнуть Украину к решению этого вопроса до голосования в Генеральной Ассамблее. Лапид направил Зеленскому письмо с просьбой выступить против.



“Я несколько раз разговаривал с несколькими заместителями министров в Украине относительно их голосования в декабре”, – добавил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.



Посол также дал серию интервью украинским СМИ, в которых выразил разочарование Иерусалима.



После голосования он высказал свою критику в Твиттере, заявив, что “поддержка Украиной резолюции ООН, отрицание связи евреев с Храмовой горой и призыв к консультативному заключению Международного суда крайне разочаровывают”.



“Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия” между странами”, – заявил посол.



На конференции в Варшаве в среду Бродский выдвинул идею помощи Израиля в строительстве “экономического железного купола” для Украины, используя опыт еврейского государства в создании устойчивой экономики.



С конца февраля Украина неоднократно запрашивала у Израиля военную помощь и оборудование для отражения нападения России на страну. Оказывая гуманитарную помощь Украине, Израиль придерживается строгой политики отказа от военной поддержки, в том числе систем, которые могли бы помочь украинцам перехватывать атаки российских ракет и беспилотников.



Причиной этого решения является стратегическая потребность Израиля в сохранении свободы операций в Сирии. С этой целью Израиль сотрудничает с российскими военными, контролирующими воздушное пространство Сирии. Израильские официальные лица также выразили опасения, что передовые военные технологии могут попасть в руки врага, и сослались на ограничения производства и поставок.



В прошлом месяце Зеленский призвал Израиль прекратить “уравновешивать” свои отношения между Украиной и Россией, поскольку он обратился к Иерусалиму с новым призывом оказать Киеву военную помощь.



“Если Нетаниягу просто хочет сохранить свои личные отношения с президентом Путиным, то, конечно, он может продолжать делать то, что делал”, — сказал Зеленский. “Но если он хочет сохранить исторические отношения между Израилем и украинским народом, то, я думаю, нужно сделать все возможное, чтобы спасти как можно больше людей”.