Советник Зеленского: Беннетт просто выдумал несуществующую историю
Директор партии “Оцма Йегудит” Йегуда Вальд опубликовал твит с записью разговора с советником президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком.
Вальд пишет: “Я не планировал о нем говорить,
Правда, пусть в его жизни будет только хорошее,
Но поскольку Беннет начал кампанию по возвращению на политическое поле в качестве национального любимчика,
Поэтому важно упомянуть,
Особенно в свете того, что когда он решил выступить в качестве посредника между Путиным и Зеленским, здесь были журналисты, которые от восторга целовали ему ноги.
Влиятельный советник Зеленского
"Беннетт просто выдумал несуществующую историю"
5 февраля 2023 года господин Беннет дал большое интервью 12-му каналу израильского ТВ. Среди прочего, Беннет уверял зрителей, что во время визита в Москву в марте 2022 а вопрос о том, намерен ли Путин убивать Зеленского, президент РФ ответил: "Я не буду убивать Зеленского".
"Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", - переуточнил Беннет.
Путин на это ему якобы пообещал этого не делать. После разговора с ним, Беннет позвонил Зеленскому, чтобы сообщить ему эту новость.
"100 процентов. Он не собирается вас убивать", - ответил он на уточняющий вопрос.