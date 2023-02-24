



Советник Зеленского: Беннетт просто выдумал несуществующую историю

Директор партии “Оцма Йегудит” Йегуда Вальд опубликовал твит с записью разговора с советником президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком.



Вальд пишет: “Я не планировал о нем говорить,

Правда, пусть в его жизни будет только хорошее,

Но поскольку Беннет начал кампанию по возвращению на политическое поле в качестве национального любимчика,

Поэтому важно упомянуть,

Особенно в свете того, что когда он решил выступить в качестве посредника между Путиным и Зеленским, здесь были журналисты, которые от восторга целовали ему ноги.



Влиятельный советник Зеленского

"Беннетт просто выдумал несуществующую историю"

לא תכננתי להתייחס אליו,

באמת שיהיה לו רק טוב בחייו,

אבל בגלל שבנט פתח בקמפיין חזרה למגרש הפוליטי כמאמי הלאומי,

אז חשוב להזכיר,

במיוחד לאור זאת שכשהחליט להכנס כמתווך בין פוטין לזלנסקי היו פה עיתונאים שנישקו את רגליו בהתרגשות.



היועץ הבכיר של זלנסקי

"בנט פשוט המציא סיפור שלא היה" pic.twitter.com/iPXSgdbOBb — יהודה ולד (@yehodavald) February 24, 2023

5 февраля 2023 года господин Беннет дал большое интервью 12-му каналу израильского ТВ. Среди прочего, Беннет уверял зрителей, что во время визита в Москву в марте 2022 а вопрос о том, намерен ли Путин убивать Зеленского, президент РФ ответил: "Я не буду убивать Зеленского"."Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", - переуточнил Беннет.Путин на это ему якобы пообещал этого не делать. После разговора с ним, Беннет позвонил Зеленскому, чтобы сообщить ему эту новость."100 процентов. Он не собирается вас убивать", - ответил он на уточняющий вопрос.