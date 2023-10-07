



Советник верховного лидера Ирана поддержал нападения палестинцев

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи в субботу поздравил палестинских боевиков с началом крупнейшего нападения на Израиль за последние годы. Об этом сообщил новостной сайт ISNA.



“Мы поздравляем палестинских боевиков”, – цитирует слова Рахима Сафави. “Мы будем поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима”.



В результате внезапного нападения палестинская группировка ХАМАС в субботу вторглась в несколько израильских городов, подвергнув мощному обстрелу ракетами из Газы.