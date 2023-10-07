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Советник верховного лидера Ирана поддержал нападения палестинцев
07.10.2023 15:11 Наталья Богинская

Советник верховного лидера Ирана поддержал нападения палестинцев

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи в субботу поздравил палестинских боевиков с началом крупнейшего нападения на Израиль за последние годы. Об этом сообщил новостной сайт ISNA.

“Мы поздравляем палестинских боевиков”, – цитирует слова Рахима Сафави. “Мы будем поддерживать палестинских боевиков до освобождения Палестины и Иерусалима”.

В результате внезапного нападения палестинская группировка ХАМАС в субботу вторглась в несколько израильских городов, подвергнув мощному обстрелу ракетами из Газы.

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