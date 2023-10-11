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Советник верховного лидера Ирана осудил “ужасающие преступления сионистов”
11.10.2023 19:55 Наталья Богинская

Советник верховного лидера Ирана осудил “ужасающие преступления сионистов”

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти побеседовал в среду вечером с лидером ХАМАС Исмаилом Ханийе, заявив, что нападение ХАМАС на Израиль стало “источником гордости”.

"То, что вы делаете сегодня, является источником гордости для нас и всей нации, и то, что вы сделали, поразило врага, который не ожидал, что палестинский народ сможет противостоять и бороться", – сказал Велаяти.

Он осудил действия Израиля, назвав их “ужасающими преступлениями сионистов против беззащитных гражданских лиц”.
 

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