



Советник президента США Джейк Салливан прибудет в Израиль в середине января





Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прибудет в Израиль в середине января, чтобы встретиться с новым израильским руководством.



Американцев волнуют прежде всего два вопроса: ситуация на палестинских территориях в свете широких планов экстремистского крыла правительства Нетаниягу, в частности расширением поселений и признанием нелегальных форпостов. В Вашингтоне хотят удостовериться, что новый кабинет Нетаниягу не готовит им сюрпризы в виде аннексии территорий, несогласованного строительства за “зеленой чертой” и т. д.



США встревожены и антилиберальными тенденциями в правительстве, контролируемом религиозными партиями, в частности в отношении к национальным и сексуальным меньшинствам в Израиле.



В четверг госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут против любых шагов, подрывающих возможность создания палестинского государства.

Израиль интересуют две другие темы – иранская угроза и возможность продвижения нормализации с Саудовской Аравией. В Иерусалиме полагают, что после коллапса переговоров с Ираном и превращения Тегерана в союзника Путина позиции Байдена и Нетаниягу по этому вопросу как никогда близки.



Однако, известно, что в Вашингтоне не исключают возобновления переговоров с Ираном – ожидается, что аятоллы могут быть сговорчивей из-за внутренней нестабильности.



Джейк Салливан обсудит эти и другие темы с Нетаниягу, с новым главой СБ Цахи Анегби и с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером.