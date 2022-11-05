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Советник по нацбезопасности Израиля покидает пост
05.11.2022 07:25 Ольга Белозерова

Советник по нацбезопасности Израиля покидает пост

Глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата сообщил уходящему премьер-министру Яиру Лапиду, что он уйдет в отставку после формирования нового правительства.

Об этом сообщает KAN. 

Хулата, бывший высокопоставленный офицер "Моссада", был назначен на эту должность бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом в июле прошлого года.

По информации прессы, Биньямин Нетаниягу, который, очевидно, займет пост премьер-министра, взвешивает кандидатуры на пост советника по нацбезопасности. Среди кандидатов: бывший посол Израиля в США Рон Дермер и бывший заместитель начальника штаба ЦАХАЛа Эяль Замир.

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