



Советник по нацбезопасности – Иордании: Израиль будет соблюдать мирный договор

Советник Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби заявил в понедельник, что он разговаривал с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади после возмущения по поводу выступления министра финансов Бецалеля Смотрича в Париже, в котором тот заявил, что “не существует такого понятия, как палестинский народ”.

“Я заверил министра в приверженности в намерениях правительства Израиля соблюдать мирный договор между нашими двумя странами, который укреплял стабильность и безопасность нашего региона в течение почти 30 лет, и что мы выступаем за территориальную целостность Иордании”, – сказал советник.

“Кроме того, я сообщил министру иностранных дел Сафади о важном вкладе короля Абдаллы в обеспечение успеха встреч в Акабе и Шарм-эш-Шейхе , в которых приняли участие Иордания, Египет, США, ПА и Израиль”, – добавил он.

Разговор Ханегби с Сафади состоялся после того, как министерство иностранных дел Иордании объявило, что вызвало посла Израиля в Иордании для объявления выговора после выступления Смотрича.



Выступая на мероприятии, посвященном памяти активиста “Ликуд” Жака Купфера, Смотрич сказал: “Правда Жака должна быть звучать изо всех сил, он сказал, что палестинцев не существует, потому что нет такого понятия, как палестинский народ. Нам нужно говорить правду, не склоняясь перед ложью и искажениями истории, и не поддаваясь лицемерию BDS и пропалестинских организаций”.

“Мой дедушка, живший в Иерусалиме в 13 поколении, – настоящий палестинец. Моя бабушка, которая родилась в Метуле более 100 лет назад в семье пионеров, – палестинка”, – сказал министр в своем выступлении, утверждая что сам является палестинцем.

Иорданский чиновник заявил, что вызов посла для выговора был сделан после "расистских и резких заявлений министра финансов Израиля и использования им карты Израиля, которая включает Иорданию и палестинские территории". МИД Иордании резко осудил Смотрича, назвав его выступление “безрассудным подстрекательством и нарушением международных норм и Иорданского мирного договора”.



Министерство иностранных дел Израиля опубликовало разъяснение, в котором говорилось, что “позиция Государства Израиль, признающего территориальную целостность Иорданского Хашимитского Королевства, не изменилась”.