



Советник Орбана заявил, что российская агрессия нарушает международное право

Главный советник премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш в среду в Израиле вновь заявил, что “российская агрессия противоречит международному праву”.

“Мы хотели бы видеть суверенную Украину с ее международно признанной территорией”, – сказал в интервью The Times of Israel Гуляш, возглавляющий канцелярию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



В прошлом месяце Орбан заявил, что “Украина не может выиграть войну с Россией”, и “Вашингтон должен вмешаться, чтобы положить конец конфликту”.

“Не вопрос, что эта территория принадлежит Украине, но реальность такова, что шансы Украины вернуть все оккупированные территории не слишком высоки”, – пояснил Гуляш. “Поэтому они должны решить о времени прекращения огня и мирных переговоров, а мы за немедленные мирные переговоры”.

Гуляш также подчеркнул, что Будапешт хочет гарантий безопасности для Украины, но в настоящее время выступает против вступления Киева в НАТО.



Будапешт вызвал раздражение Европы сопротивлением присоединению Финляндии и Швеции к Альянсу. Турция и Венгрия задержали заявку Финляндии на присоединение к НАТО, и заблокировали продвижение Стокгольма. Критики говорят, что противодействие Орбана расширению НАТО проистекает из желания “подлизаться” к Эрдогану и Путину. Будапешт настаивает на том, что это произошло из-за несправедливой критики со стороны Швеции и Финляндии в отношении верховенства права в Венгрии.



Венгрия также разозлила европейские страны своими продолжающимися энергетическими связями с Россией. Будапешт получает большую часть газа и нефти из России, а в апреле венгерский министр иностранных дел подписал в Москве ряд соглашений, направленных на защиту и даже расширение потока энергоносителей. Кроме того, Будапешт заблокировал энергетические санкции против России, сославшись на энергетическую безопасность.

Украина обвинила Венгрию в финансировании путинской войны, а Будапешт заявляет, что у него нет другого выбора, кроме как гарантировать энергоснабжение страны до тех пор, "пока не появятся другие варианты".



В четверг Гуляш встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а накануне – с министром по стратегическим вопросам Роном Драмером. В последние годы Будапешт был самым стойким сторонником Иерусалима в Европейском союзе, блокируя несколько попыток сделать заявления с критикой политики Израиля.



Нетаниягу уже давно поддерживает тесные отношения с Орбаном, который находится у власти с 2010 года. Их связь еще больше укрепилась после возвращения премьера к власти, и они оба стремятся развивать двусторонние связи.



В последние недели стало известно, что Будапешт планирует перевести свое посольство в Иерусалим. Если это произойдет, Венгрия станет первым государством-членом Европейского союза, открывшим посольство в Иерусалиме, против которого выступает блок из-за отсутствия мирного соглашения между Израилем и палестинцами.



В мае Антидиффамационная лига опубликовала опрос, показывающий , что 37% венгров придерживаются антисемитских взглядов. Гуляш сказал, что такие выводы противоречат его повседневному опыту в Венгрии.



“Официальная позиция правительства – это нулевая терпимость к любому антисемитизму”, – говорит он.