



Советник Бен-Гвира подал иск к 13 каналу на миллион шекелей

Советник по коалиционным переговорам председателя партии "Оцма Иегудит", адвокат Ханмаль Дорфман, сегодня, 26 декабря, подал иск о клевете на сумму 1 миллион шекелей против 13-го канала, репортера канала Йосси Эли и других лиц.



По словам Дорфмана, "ответчики опубликовали клеветнические и ложные сведения против истца с намерением навредить ему, навешивая на него ярлык сторонника и помощника "еврейских террористов", их идеологического партнера и человека, который помогает собирать средства для убийц".



Дорфман утверждает в иске, что публикация была сделана, когда ответчики знали, что она не имеет никакого отношения к выдвинутым против него обвинениям. Помимо компенсации в размере 1 миллиона шекелей, Дорфман просит суд обязать ответчиков опубликовать извинения.



В иске Дорфман утверждает, что он был представлен "как полноправный и активный партнер в сборе средств для еврейских заключенных, осужденных за убийство арабов, как партнер в передаче средств этим заключенным, и как человек, регулярно дающий юридические консультации членам ассоциации, совершающей аморальные, серьезные и спорные действия, в то время как это грубая ложь".