



Советник Белого дома по нацбезопасности планирует визит в Израиль

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан планирует посетить Иерусалим в середине января, чтобы встретиться с новым премьер-министром Биньямином Нетаниягу и другими официальными лицами нового правительства.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Израильские официальные лица заявили, что Салливан станет первым американским высокопоставленным чиновником, который посетит Израиль после прихода к власти нового правительства. Ожидается, что Салливан встретится с Нетаниягу и новым советником по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Также Джейк Салливан может встретиться с Роном Дермером, новым министром по стратегическим вопросам



Отмечается, что вскоре после этого ожидается визит госсекретаря США Энтони Блинкена.