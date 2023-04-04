



Совет ООН по правам человека осудил растущее число казней в Иране

Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую растущее количество смертных казней в Иране, в том числе, задержанных за участие в акциях протеста.



В документе выражается "глубокая обеспокоенность".



Члены совета призвали Тегеран принять все необходимые законодательные, административные и другие меры, чтобы никто не был казнен за "правонарушения, не соответствующие определению самых тяжких преступлений".



Также резолюция продлевает мандат спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Иране еще на один год. Инициативу поддержали 23 из 47 членов совета, 16 воздержались, а восемь выступили против. Среди них были Китай, Куба, ПА и Вьетнам.



По данным организации по правам человека Ирана, в этом году в Исламской Республике уже казнили как минимум 144 человека.