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Совет ООН по правам человека осудил растущее число казней в Иране
04.04.2023 15:08 Алина Груднева

Совет ООН по правам человека осудил растущее число казней в Иране

Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую растущее количество смертных казней в Иране, в том числе, задержанных за участие в акциях протеста.

В документе выражается "глубокая обеспокоенность".

Члены совета призвали Тегеран принять все необходимые законодательные, административные и другие меры, чтобы никто не был казнен за "правонарушения, не соответствующие определению самых тяжких преступлений".

Также резолюция продлевает мандат спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Иране еще на один год. Инициативу поддержали 23 из 47 членов совета, 16 воздержались, а восемь выступили против. Среди них были Китай, Куба, ПА и Вьетнам.

По данным организации по правам человека Ирана, в этом году в Исламской Республике уже казнили как минимум 144 человека.

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