Сирена ракетной тревоги в  Нетивот, Сдот негев
Новости » Политика
Совет нацбезопасности: собрания на Симхат-Тору могут стать мишенью для атак
07.10.2023 22:44 Наталья Богинская

Совет нацбезопасности: собрания на Симхат-Тору могут стать мишенью для атак

Совет национальной безопасности (СНБ) в субботу вечером выпустил инструкции для общественности после нападения ХАМАС на Израиль.

“В свете нападения ХАМАС на юг Израиля и очевидной эскалации СНБ повторяет свои рекомендации израильским гражданам относительно надлежащего поведения за границей”, – заявил СНБ. "Празднование Симхат-Торы и праздничные собрания в это время могут стать мишенью для атак".

Сообщается ,что рекомендации для израильтян, планирующих поездку за границу, и обновленную информацию о предупреждениях о поездках можно найти на веб-сайте NSC или по телефону 02-6667444.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы