



Совет нацбезопасности: собрания на Симхат-Тору могут стать мишенью для атак

Совет национальной безопасности (СНБ) в субботу вечером выпустил инструкции для общественности после нападения ХАМАС на Израиль.



“В свете нападения ХАМАС на юг Израиля и очевидной эскалации СНБ повторяет свои рекомендации израильским гражданам относительно надлежащего поведения за границей”, – заявил СНБ. "Празднование Симхат-Торы и праздничные собрания в это время могут стать мишенью для атак".



Сообщается ,что рекомендации для израильтян, планирующих поездку за границу, и обновленную информацию о предупреждениях о поездках можно найти на веб-сайте NSC или по телефону 02-6667444.