



Совет ЕС выделил 1 миллиард евро на боеприпасы для Украины

Совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро. Эти средства будут направлены на возмещение расходов из-за передачи Украине боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.



"Сегодня Совет ЕС принял меру помощи в размере 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки украинских Вооруженных сил. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам расходы на боеприпасы, переданные Украине из имеющихся запасов или в результате изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - сказано в сообщении.



По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, такое решение ввело в действие первую часть обещания стран ЕС предоставить Украине артиллерийские боеприпасы на сумму 1 млрд евро.



"Сегодняшнее решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехвекторном подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов", - уточняют в ведомстве.



Таким образом общая помощь Украине, которую предоставили через Европейский фонд мира, возросла до 4,6 млрд евро.



Напомним, 20 марта страны Евросоюза согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 миллион снарядов за год. Позже стало известно, что послы ЕС в начале апреля не смогли договориться по этому плану.

