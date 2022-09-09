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Совет ЕС окончательно приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ
09.09.2022 14:37 Юлия Фрилис

Совет ЕС окончательно приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ

Совет Евросоюза 9 сентября принял решение о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, для граждан России будут действовать общие правила визового кодекса. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Соглашение об упрощении визового режима предоставляет привилегированный доступ к ЕС гражданам надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей несгибаемой преданности Украине и ее народу", - прокомментировал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.







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