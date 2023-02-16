



Совет безопасности ООН требует прекращения “поселенческой деятельности” Израиля

Объединенные Арабские Эмираты подготовили резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую Израиль немедленно прекратить всю поселенческую деятельность, а палестинская миссия при ООН, которая лоббировала эту меру, призывает членов верхней комиссии провести голосование уже в понедельник. Резолюция была разработана в ответ на заявление Израиля о легализации девяти аванпостов и планах строительства около 10 000 новых домов для поселений в Иудее и Самарии в ответ на серию террористических атак в Иерусалиме.



Проект резолюции, требует, чтобы Израиль “немедленно и полностью прекратил всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории”. Резолюция “подтверждает, что создание Израилем поселений на оккупированной с 1967 года палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы и представляет собой вопиющее нарушение международного права”. Резолюция Совета Безопасности ООН осуждает шаги, направленные на аннексию Израиля, включая легализацию аванпостов.



США выступили против усилий палестинцев поставить резолюцию на голосование, поскольку они долгое время выступали против рассмотрения израильско-палестинского конфликта в Организации Объединенных Наций. При этом они выступили с несколькими заявлениями, в которых выразили тревогу по поводу планов Иерусалима.



Однако переговоры по резолюции продолжаются, и текст вполне может измениться, как и сроки голосования. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан во вторник написал письмо членам Совета Безопасности ООН, призвав их осудить недавнюю серию нападений в Иерусалиме, в результате которых были убиты 11 израильтян, заявив, что “они являются прямым следствием” подстрекательства со стороны Палестинской администрации и террористических групп.