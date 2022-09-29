



Совет ассоциации ЕС-Израиль соберется впервые за десятилетие

Европейский союз подтверждает, что первое заседание Совета ассоциации ЕС-Израиль с 2012 года состоится в понедельник в Брюсселе.



Об этом сообщает Times of Israel.



Как утверждается, европейскую сторону, среди прочего, представит глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



В то же время, пока неизвестно будет ли премьер-министр Израиля Яир Лапид лично присутствовать на заседании. В заявлении ЕС сказано, что израильскую делегацию "возглавит" Лапид, но источники в канцелярии главы правительства сообщают, что никаких окончательных планов составлено не было, и есть вероятность, что он не поедет.



По данным ЕС, на встрече будут обсуждаться война в Украине, глобальный энергетический кризис и отсутствие продовольственной безопасности. Также на повестке дня будет "ближневосточный мирный процесс".