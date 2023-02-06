Новости » Политика
Совершивший непристойный акт адвокат Хими подал жалобу на обвинившую его женщину
06.02.2023 10:56 Аркадий Бочаровский

Совершивший непристойный акт адвокат Хими подал жалобу на обвинившую его женщину


Бывший глава Ассоциации адвокатов Ави Хими подал жалобу на адвоката, утверждающего, что он совершил в отношении нее сексуальные преступления. 

"Я даю свое согласие на обнародование идентификаторов своего мобильного устройства, которые, сопоставленные с идентификаторами адвоката, полностью опровергнут ее ложную версию, изложенную в СМИ" - заявил Хими.

Тем временем отдел расследований и разведки полиции объявил, что изучит публикации по делу адвоката Хими.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы