



Совершенно секретно: как готовилась операция "Протест" у дома Нетаниягу

Группа "Братья по оружию", созданная для исключения судебной реформы из повестки дня правительства, давно перестала сосредотачиваться на законодательстве о реформе и продолжает проводить еженедельные демонстрации.



Согласно сообщениям в WhatsApp-группе "Братьев по оружию", активисты, в большинстве своем резервисты, готовятся к демонстрациям с полной конспирацией, напоминающей подготовку к военной операции.



В преддверии демонстраций накануне Шавуота в нескольких метрах от дома премьер-министра Нетаниягу на улице Газа в Иерусалиме "храбрых солдат демократии" призвали присоединиться к "мероприятию с сильным воздействием и умеренным уровнем трений".



Активистов приглашали присоединиться к протесту, но только накануне праздника рано утром сообщили, что он пройдет возле дома семьи Нетаниягу: "Завтра, рано утром в четверг, на рассвете мы прибудем, чтобы напомнить Нетаниягу, что мы готовы к бою".



Из общих групп WhatsApp "Братьев по оружию" желающие были приглашены вступить в отдельную группу для протеста в прошлый четверг, но в нее пустили не всех: "Обновление по поводу операции: спасибо всем, кто присоединился. Одобрение требует времени, нет необходимости связываться с нами по этому поводу в личном сообщении. Мы, конечно, будем рады, если присоединится больше людей, и даже больше, если бы каждый один из вас привел с собой еще четырех человек. Подробности позже".



Вечером в среду, за несколько часов до начала "операции", активистам сообщили подробности протеста: "Добрый вечер всем воинам демократии. Спасибо за участие в написании истории".



"Встретимся на стоянке №9 в Латруне в 6:00 утра. Там вас будет ждать горячий кофе, после чего мы быстро сядем в автобусы, которые привезут нас в пункт назначения. Они вернут нас туда по окончании операции в 11:00".



Тех, кто не планировал прийти на демонстрацию, детали которой на данном этапе им еще не были известны, попросили покинуть группу: "Пожалуйста, примите во внимание, что всех, кто войдет в автобус, попросят предъявить фотографию удостоверения личности и лица. Фотография не будет использоваться. Телефоны будут храниться в ящике в передней части транспортного средства". Приносим извинения за причиненные неудобства. Вместе мы победим".



Незадолго до полуночи активистов попросили прийти в футболках "Братья по оружию" задом наперед: "Спокойной ночи или утра. Пожалуйста, приезжайте в футболках "Братьев по оружию" задом наперед. В Латруне не высовывайтесь, паркуйте машины в законных местах, где нас не оштрафуют, и, пожалуйста, не берите с собой оружие. Увидимся в 6:00 за кофе".



По прибытии в Латрун в 6:00 утра активистам сообщили о месте проведения акции протеста, откуда они отправились на демонстрацию у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Газы в Иерусалиме. Полиция приказала демонстрантам покинуть это место и разогнала их силой. Двое демонстрантов, нарушавших общественный порядок и не подчинившихся указаниям полиции, были задержаны для допроса. "Мы пришли сказать диктатору, чтобы он прекратил судебную революцию, - заявили демонстранты. - США бойкотируют вас, вы ставите под угрозу безопасность Израиля".

