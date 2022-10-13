



Совбез РФ: Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне.



В своем интервью для ТАСС политик сказал, что заявка Украина на ускоренное вступление в НАТО является "скорее пропагандистским ходом".



"Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны", - сказал Венедиктов.



"Видимо, на то и расчет - создать информационный шум и привлечь к себе внимание в очередной раз". Впрочем, учитывая, насколько оторваны от реальности многие представители киевского режима, не удивлюсь, если кое-кто там и впрямь рассчитывает на принятие их страны в НАТО", - сказал он.