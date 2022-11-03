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Совбез отклонил резолюцию России о "создании биооружия" в Украине
03.11.2022 09:34 Алина Груднева

Совбез отклонил резолюцию России о "создании биооружия" в Украине

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России по поводу "участия США и Украины" в реализации программ по созданию биологического оружия. 

 
Голосование состоялось в среду, 2 ноября.
 
Резолюцию поддержали только Россия и Китай. Против документа проголосовали США, Великобритания и Франция, еще 10 стран воздержались. 
 
По версии РФ, Украина по заказу США якобы работает над созданием биооружия. Россия якобы получила доказательства, однако их не предоставляет.

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