



Совбез ООН вновь будет голосовать по резолюции о ситуации в Газе

Совбез ООН проведет очередное заседание, где будет рассматриваться резолюция с требованием к "более длительным гуманитарным паузам" в боевых действиях в Газе.



Текст документа подготовила Мальта. По прогнозам, есть большие шансы на то, что резолюция будет одобрена.



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По словам дипломатов, голосование откладывалось до тех пор, пока не было уверенности в его успехе.



Что примечательно, США выступают против любого использования термина "перемирие" и против антиизраильских резолюций.