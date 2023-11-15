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Совбез ООН вновь будет голосовать по резолюции о ситуации в Газе
15.11.2023 21:25 Алина Груднева

Совбез ООН вновь будет голосовать по резолюции о ситуации в Газе

Совбез ООН проведет очередное заседание, где будет рассматриваться резолюция с требованием к "более длительным гуманитарным паузам" в боевых действиях в Газе.

Текст документа подготовила Мальта. По прогнозам, есть большие шансы на то, что резолюция будет одобрена.

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По словам дипломатов, голосование откладывалось до тех пор, пока не было уверенности в его успехе.

Что примечательно, США выступают против любого использования термина "перемирие" и против антиизраильских резолюций.

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