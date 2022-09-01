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Совбез ООН созывает очередное заседание по войне в Украине
01.09.2022 20:59 Раиса Вовк

Совбез ООН созывает очередное заседание по войне в Украине

Заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ситуацию в Украине, состоится во второй половине сентября. Об этом сообщается в  официальной программе работы Совбеза ООН.

В программе указано, что очередное заседание Совбеза по теме "поддержания мира и безопасности в Украине" будет проведено в четверг, 22 сентября.
Более детальной информации о предмете обсуждений пока нет.

Напомним, предыдущее заседание Совбеза ООН по Украине было проведено 24 августа. Оно было посвящено полугодию российского полномасштабного вторжения в нашу страну.

Там выступил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он предложил провести Саммит будущего под эгидой ООН, который состоится в 2023 году, в Киеве.

Также в ходе заседания президент рассказал о ракетном ударе россиян по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области, из-за которого погибли 22 человека. 

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