



Совбез ООН созывает очередное заседание по войне в Украине

Заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ситуацию в Украине, состоится во второй половине сентября. Об этом сообщается в официальной программе работы Совбеза ООН.



В программе указано, что очередное заседание Совбеза по теме "поддержания мира и безопасности в Украине" будет проведено в четверг, 22 сентября.

Более детальной информации о предмете обсуждений пока нет.



Напомним, предыдущее заседание Совбеза ООН по Украине было проведено 24 августа. Оно было посвящено полугодию российского полномасштабного вторжения в нашу страну.



Там выступил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он предложил провести Саммит будущего под эгидой ООН, который состоится в 2023 году, в Киеве.



Также в ходе заседания президент рассказал о ракетном ударе россиян по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области, из-за которого погибли 22 человека.