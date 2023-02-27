



Совбез ООН созовет заседание из-за насилия в Израиле

Совбез ООН созовет экстренное заседание для обсуждения всплеска насилия в Израиле.



Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного дипломата, который примет участие в дискуссии.



Заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в Израиле состоится во вторник, 28 февраля. Это будет третья подобная сессия с момента формирования правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.



По словам источника, заседание пройдет "за закрытыми дверями". В нем будет участвовать специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд, который ранее выразил обеспокоенность ночными беспорядками в Хавара.

