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Совбез ООН созовет заседание из-за насилия в Израиле
27.02.2023 19:36 Алина Груднева

Совбез ООН созовет заседание из-за насилия в Израиле

Совбез ООН созовет экстренное заседание для обсуждения всплеска насилия в Израиле.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного дипломата, который примет участие в дискуссии.

Заседание Совбеза ООН по поводу ситуации в Израиле состоится во вторник, 28 февраля. Это будет третья подобная сессия с момента формирования правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.

По словам источника, заседание пройдет "за закрытыми дверями". В нем будет участвовать специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд, который ранее выразил обеспокоенность ночными беспорядками в Хавара.
 

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