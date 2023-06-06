



Совбез ООН соберется сегодня по просьбе Украины из-за подрыва Каховской ГЭС

Совет Безопасности ООН соберется во вторник по просьбе Украины из-за подрыва РФ дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.



“Совет Безопасности ООН соберется сегодня по просьбе Украины, направленной в 8:00 утра председательствующим в Совет Безопасности ООН ОАЭ для обсуждения взрыва дамбы Каховской ГЭС во временно оккупированной Херсонской области», - написал он в Twitter.



Кислица уточнил, что трансляция заседания начнется в 23:00 по киевскому времени.



Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской гидроэлектростанции. МИД обратилось к странам G7 и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на РФ новых санкций, в том числе российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.



Как отмечается в заявлении МИД Украины, по итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, включающий, в частности, созыв Украиной срочного заседания Совета безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование Механизма гражданской защиты Европейского союза.